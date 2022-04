Spalletti-De Laurentiis: summit dopo Napoli-Roma, i dettagli

Il pareggio del Napoli con la Roma è stato doloroso, anche perché è arrivato dopo una sconfitta con la Fiorentina, sempre allo stadio Maradona. Si è parlato di un De Laurentiis tutt’altro che soddisfatto. Il presidente del Napoli contesta a Spalletti i cambi in ritardo, ma l’allenatore toscano è finito nel mirino della critica anche per la scelta dei sostituti. Così Spalletti e De Laurentiis ne hanno parlato in un summit andato in scena a Napoli, sul piatto il pareggio con la Roma ed il futuro della squadra. Mancano cinque giornate alla fine del campionato e la società vuole che si tenti il tutto per tutto, chiede una immediata inversione di tendenza.

Incontro tra Spalletti e De Laurentiis: cosa è successo

Il rapporto tra il presidente del Napoli ed il tecnico degli azzurri non è mai stato in discussione. Al momento l’idillio continua, nonostante ci sia di chi parli di voci di esonero per Spalletti. Ecco quanto scrive Il Mattino sull’incontro avvenuto a Napoli: “Ieri i due si sono incontrati per un vertice al Britannique: lo fanno spesso, anche dopo una vittoria. Ovvio che il momento è delicato e di questo si è parlato. Ovvero come provare a vincere le ultime cinque gare. Tra De Laurentiis e Spalletti c’è feeling: d’altronde, Spalletti è il tipo ideale per il patron azzurro: quando c’è una scelta aziendale lui si fa da parte e lascia fare. Il contratto di Spalletti non è in discussione. Nè di questo si è parlato ieri. Ha un altro anno e poi c’è una opzione di De Laurentiis da esercitare entro il 30 aprile del 2023 per un terzo anno. Ed è difficile che il presidente del Napoli rompa un accordo in

anticipo soprattutto con la qualificazione Champions che è lì“.