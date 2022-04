Napoli, Anguissa carica i tifosi con un messaggio da applausi

Zambo Anguissa arrivato in prestito dal Fulham nello scorso mercato estivo, è una delle note più liete e sorprendenti della stagione del Napoli. Il suo riscatto dai Cottagers, fissato a 15 milioni, non sembra in discussione, nonostante il club di Londra sia fresco di promozione in Premier League.

Anguissa ai microfoni del canale della lega di serie A, ha parlato della sua esperienza nel Napoli di Spalletti, e ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi del Napoli:

“Ho un messaggio da tutta la squadra: se giochiamo come una famiglia, se giochiamo da squadra, se ci crediamo tutti, possiamo ancora farcela. Non voglio che il Napoli si arrenda, voglio che diamo tutto per tutta la gente che crede in noi e che sa che è possibile. Devono sapere che ci sono 23 guerrieri che hanno combattuto fino alla fine ai quali non si può imputare niente. Tutto è possibile nel calcio e nella vita, quindi ve lo dico: daremo battaglia fino alla fine”.

Parole da vero leader dedicate ai tifosi azzurri, amareggiati per aver visto tramontare il sogno scudetto. Le due partite con fiorentina e Roma hanno messo la x sullo scudetto, da segnalare anche alcune disattenzioni arbitrali che averebbero potuto dare al Napoli qualche punto in più.