Sarri scarica Luis Alberto, il Napoli ci prova

Luis Alberto al Napoli è una delle voci di calciomercato degli ultimi giorni. Anche Maurizio Sarri può lasciar partire il giocatore. In questi giorni si è parlato molto di un interessamento del Napoli per il giocatore della Lazio, lo spagnolo è un trequartista puro che andrebbe molto bene nel modulo di Luciano Spalletti.

Si è parlato di una trattativa per Luis Alberto al Napoli, con De Laurentiis e Lotito che ne hanno parlato, mettendo sul piatto soldi e giocatori da scambiare. Ma ovviamente si dovrà terminare il campionato per approfondire il discorso. Intanto da Roma fanno sapere che Maurizio Sarri non si opporrebbe ad una cessione di Luis Alberto. Il tecnico della Lazio chiede un giocatore diverso, più consono ai suoi schemi, che possa giocare più da interno di centrocampo. A questo punto la Lazio prende in seria considerazione l’idea di lasciar partire Luis Alberto, ma la sua valutazione è di 30 milioni di euro.