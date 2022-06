SKY: Napoli-Casale, primi contanti con il Verona. Koulibaly per ora non rinnova

Il Napoli su Nicolò Casale, avviati i primi contatti con il Verona, Giuntoli e De Laurentiis cercano rinforzi per Spalletti.

Nicolò Casale torna nel mirino del Napoli. Il difensore dell’Hellas Verona piace molto a Cristiano Giuntoli che vorrebbe regalare a Spalletti il duo Casale – Ostigard. Lo riporta l’esperto di calciomercato delle Reti Sky Gianluca Di Marzio:

“Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Jurić prima e poi con Igor Tudor. Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa”.

IL NAPOLI PENSA A CASALE IN LUOGO DI KOULIBALY?

Gianluca Di Marzio aggiunge: “L’acquisto di Nicolò Casale da parte del Napoli, potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, che non rinnova il suo contratto, e su cui il Barcellona potrebbe muoversi presto e in anticipo in vista della scadenza (giugno 2023). Il difensore classe ’98 ha accumulato un totale di 37 presenze in Serie A con la maglia gialloblù, con due assist e ancora nessuna rete. Su Casale ha manifestato interesse in questi giorni la Lazio, dato che il calciatore piace a Sarri, ma per quel che riguarda le mosse dei biancocelesti sul giocatore al momento si registra uno stand-by. Ora anche il Napoli si è mosso, intraprendendo i primi contatti con il Verona: da vedere i prossimi sviluppi”.

Sul fronte uscite, c’è da registrare anche il primo contatto diretto tra Napoli e Valencia e prima offerta del club spagnolo per Matteo Politano. Gli spagnoli hanno offerto 10 milioni più bonus, mentre sono 18 milioni quelli richiesti da Aurelio De Laurentiis.