Ostigard brusca frenata: il Napoli gioca al ribasso col Brighton

Le ultime notizie di calciomercato sul Napoli, con Leo Ostigard che piace a Giuntoli ma non trova l’accordo con il Brighton. Il difensore norvegese è uno dei preferiti per completare il pacchetto arretrato di quattro difensori centrali. Le parti sono molto vicine, ma quello che manca è l’accordo con il Brighton che continua a chiedere molto per un difensore che va in scadenza di contratto e su cui non ha mai puntato. La società di De Laurentiis lo sa e vuole abbassare le richieste del club inglese.

Ostigard al Napoli: la richiesta del Brighton

Le cifre richieste dal club inglese vengono riportate da Corriere dello Sport che scrive: