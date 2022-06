Olivera: “Infortunio, il Napoli ha avuto paura. Ho parlato con Gargano e Cavani. Tra tre settimane sarò in Italia”

Mathias Olivera, uruguayano e neo acquisto del Napoli, ha voluto rassicurare i tifosi azzurri dai microfoni della radio uruguayana Sport890.

Il nuovo terzino del Napoli, Mathias Olivera, si è infortunato in occasione della sfida tra l’Uruguay contro il Panama. L’ex Getafe era uscito dal campo in lacrime dopo un contrasto al 36esimo minuto di gioco ha fatto temere il peggio.

Olivera ai microfoni di Sport890, ha voluto rassicurare i tifosi del Napoli:

“Sto meglio, anche se ovviamente il ginocchio è un po’ infiammato. Inizialmente mi sono spaventato molto, poteva essere qualcosa di peggio. Grazie a Dio si è trattato soltanto di una distorsione, ho tre settimane di recupero per smaltire”.

OLIVERA HA PARLATO DI NAPOLI CON GARGANO E CAVANI

Olivera ha poi aggiunto: “Resto qui in Uruguay in vacanza, riposerò e recupererò al meglio in vista del ritiro. Quando mi sono infortunato ho temuto il peggio, ho pensato al crociato. Avevo un’ansia tremenda, mi sono passate mille cose per la testa, ma poi la dottoressa mi ha dato una buona notizia e sono andato felice a casa. Lo staff del Napoli mi ha chiamato, chiedendomi come stessi. Erano impauriti, il dottore del Napoli mi chiama ogni giorno. Ho tanta voglia di conoscere il mio nuovo club. Il 4 luglio sarò in Italia, intorno al 28 giugno torno in Spagna e organizzo il trasloco. Gargano e Cavani mi hanno parlato benissimo della città, so che gli uruguaiani sono molto amati a Napoli. Cavani mi ha detto che è una piazza esigente, che i tifosi sono legatissimi alla squadra”.