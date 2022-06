Olivera annuncia il rientro: “Ho sentito lo staff del Napoli

Mathias Olivera non vede l’ora di rientrare in campo, il giocatore si è infortunato durante la partita tra Uruguay e Panama. All’inizio il suo infortunio aveva fatto temere un problema serio al ginocchio, ma dopo gli esami strumentali è stato accertato che non c’è alcuna rottura di legamenti o crociati. Certo la distorsione resta e bisogna trattarla con estrema cura, anche perché per un attimo a Napoli hanno pensato alla maledizione della fascia sinistra. Olivera a Radio Sport890 parla del suo infortunio e dice: “Mi sono spaventato davvero tanto, pensavo potesse essere qualcosa di peggio di quello che è stato. Grazie a dio è stata solo una distorsione“.

Mathias Olivera i tempi di recupero

Il giocatore fa sapere che per tornare in campo avrà bisogno di “tre settimane” poi si metterà a disposizione del Napoli a partire dal ritiro di Dimaro. Olivera dice di aver avuto paura perché “pensavo di essermi rotto il crociato, mi sono passate tante cose per la testa, poi la dottoressa mi ha dato una buona notizia“. Il giocatore si è sentito anche con lo “staff del Napoli, che mi ha chiamato per conoscere le mie condizioni fisiche. Erano molto preoccupati, il dottore del Napoli mi chiama praticamente tutti i giorni“.

Olivera parla del suo futuro al Napoli: “Il 28 giugno torno in Spagna ed organizzo il trasloco, poi il 4 luglio sarà in Italia. Gargano e Cavani mi hanno parlato benissimo della città, so che gli uruguaiani sono molto amati a Napoli. Cavani mi ha detto che è una piazza esigente, che i tifosi sono legatissimi alla squadra“.