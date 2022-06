Olivera e la maledizione della fascia sinistra: ecco quando può tornare

L’infortunio di Mathias Olivera continua a tenere in ansia i tifosi del Napoli. Il giocatore si è infortunato al ginocchio sinistro durante la sfida tra Uruguay e Panama, uno scontro duro che ha lasciato Olivera in lacrime ed ha fatto pensare al peggio. Si, perché su quella fascia sinistra del Napoli da Zuniga, passando per Ghoulam di infortuni gravi ce ne sono stati troppi. Nella giornata di ieri la federazione uruguaiana ha scongiurato l’intervento chirurgico per il giocatore, che avrebbe allungato i tempi di rientro a dismisura. Una boccata di ossigeno per il Napoli che ha acquistato Mathias Olivera solo da qualche settimana e rischiava già di perderlo per tanti mesi.

Mathia Olvera, quando torna in campo

L’infortunio di Olivera è una distorsione del collaterale mediale, non è proprio una passeggiata. Per il calciatore ci sarà almeno un mese di stop. Si presenterà regolarmente nel ritiro del Napoli a Dimaro, poi le sue condizioni saranno vagliate dallo staff medico azzurro, che resta in costante contatto con il giocatore. La mancata operazione è sicuramente una notizia positiva per il Napoli, ma le condizioni di Mathias Olivera dovranno essere vagliate attentamente prima di poterlo mandare in campo. Fortunatamente il ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro darà al giocatore ulteriore tempo per recuperare e quindi mettersi a disposizione del tecnico per l’inizio del prossimo campionato di Serie A.