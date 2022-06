Infortunio Mathias Olivera, Uruguay: “Escluse lesioni, sta recuperando”

Mathias Olivera non si dovrà sottoporre ad interventi chirurgici o particolari riabilitazioni. L’infortunio registrato nella sfida con Panama sembrava grave, dato che il giocatore è uscito dal campo con una forte smorfia di dolore. Dopo l’infortunio Mathia Olivera si è sottoposto ad esami specifici per capire cosa fosse realmente accaduto dopo il duro scontro con un avversario. La federazione uruguaiana attraverso un messaggio su twitter fa sapere: “Gli esami medici effettuati su Mathis Olivera hanno escluso un grave infortunio. Sta già lavorando per riprendersi da una distorsione al ginocchio“. I tempi di recupero di Olivera potrebbero andare dai 20 ai 30 giorni, quindi il giocatore tornerebbe in campo poco primo dell’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro.

Mathias Olivera dopo l’infortunio ha voluto ringraziare tutti sui social. Il giocatore è pronto a tornare in campo dopo il grande spavento. La botta al ginocchio sembrava essere molto grave, ma fortunatamente non è rivelato niente di gravissimo. Tirano un sospiro di sollievo anche i tifosi del Napoli che avevano temuto il peggio. Ora si attende di vedere l’esterno mancino di difesa con la maglia azzurra. Di Olivera si parla molto bene ed in queste uscite con l’Uruguay ha fatto un’ottima impressione, cresce la curiosità di vederlo al Napoli.