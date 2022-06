CORSPORT – Osimhen mette il broncio è poco felice, una cosa lo infastidisce molto

Victor Osimhen è uno dei pezzi pregiati del calciomercato del Napoli, le voci di un suo possibile addio non si spengono. La società di Aurelio De Laurentiis non lo lascerebbe mai partire per meno di 100 milion di euro, ma questo non basta a rasserenare il giocatore. Non è un caso che il nigeriano prima di partire per le vacanze abbia detto di non sapere cosa succederà nel suo futuro, non chiudendo la porta ad una cessione, esattamente così come ha fatto il Napoli.

Osimhen: cessione possibile

Il comportamento della società partenopea non è piaciuto al giocatore che si aspettava un trattamento diverso. In qualche modo è come se Osimhen avesse messo il broncio per il comportamento della società. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Le cose stanno pressappoco così: il Napoli non lo ritiene incedibile, lo valuta 110 milioni di euro e non ascolta proposte inferiori ai 100 milioni, ma finora, eccezion fatta per un operativo Newcastle, i suoi illustri estimatori si sono fermati alla raccolta di info. Chi gelato dalla valutazione, chi riflessivo. Anche Osi riflette un po’ confuso e non esattamente felice: sa di essere cedibile ma anche difficilmente cedibile con l’etichetta di Mister 100 milioni.

L’obiettivo di De Laurentiis è di cedere Osimhen dal 2023 in poi, quando potrebbe fare una mega plusvalenza, con gli ammortamenti sul giocatore. Ma è chiaro che davanti ad una cifra di 100 milioni di euro o anche di più, qualsiasi club dovrebbe quantomeno sedersi per trattare.