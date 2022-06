Castel di Sangro, il sindaco svela: “Il 30 luglio amichevole contro una spagnola, ecco qual è”

Nuovi spoiler arrivano in merito al ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 23 luglio al 6 agosto. Ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso rivela una delle sfidanti del ritiro. Il 30 luglio arriverà il Maiorca, che sarà l’avversaria dell’ultima amichevole internazionale: “Stiamo lavorando sulla logistica per assicurare il soggiorno alla squadra spagnola. Arriverà il Maiorca, ma ci saranno anche altre tre amichevoli. Molto probabilmente l’ultima potrebbe essere contro un’italiana, ma non posso svelare ulteriori indiscrezioni sul programma del club”.

Infine il sindaco Caruso ha raccontato: “Ci stiamo lavorando per assicurare il meglio alla compagine partenopea. Le amichevoli saranno tutte internazionali, ma ripeto, l’ultima partita potrebbe essere contro una squadra del nostro paese. Ci stanno lavorando per garantire il meglio alla società partenopea. Ci saranno diverse iniziative per i tifosi partenopei, ci sarà anche il padiglione Abruzzo che metterà in vetrina tutte le nostre eccellenze, che vanno lanciate e pubblicizzate”.