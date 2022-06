Politano vuole di più, con Spalletti non ha legato: altra grana per il Napoli: “Futuro? Devo decidere” VIDEO

Matteo Politano parla del suo futuro ai microfoni di SportItalia. Il giocatore è stato intercettato da Tancredi Palmeri a Formentera dove l’attaccante del Napoli si trova per godersi le vacanze. Politano è reduce della partite di Nations League con l’Italia, dove è stato protagonista con Mancini che gli ha dato molto spazio. Ma il futuro dell’attaccante potrebbe non essere in maglia azzurra, visto che c’è stato poco feeling con Luciano Spalletti, tanto che lui si parla di una cessione.

Politano a Sportitalia fa il sunto della sua ultima stagione e dice: “A livello personale mi aspettavo sicuramente qualcosa in più. Per quello che è stato fatto a livello di squadra siamo contenti, abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati“. Peccato che in casa Napoli per larga parte della stagione si è parlato di scudetto, anche perché la squadra partenopea è partita lanciatissima con otto vittorie consecutive, poi si è sgonfiata cadendo sul più bello: “Abbiamo lottato per raggiungere la qualificazione Champions League e ci siamo riusciti. Sicuramente c’è un po’ di delusione perché sappiamo che si poteva fare qualcosa in più“.

Sul proprio futuro Politano dice: “Parlerò con il mio procuratore e la società. Ora sono qui con la famiglia a godermi le vacanze“. Ma il giocatore del Napoli si lascia andare anche ad una battuta: “Mi chiedi se mi piace la paella valenciana? Molto (ride, ndr)“.

Secondo i rumors di calciomercato, Politano piace molto al Valencia dove c’è Gattuso che lo accoglierebbe a braccia aperte. Visto che il calciatore non può parlare di mercato, è chiaro che battute del genere sono molto importanti. Così come quelle fatte da Spalletti sui portieri. Anche in quel caso non è stato detto apertamente, ma la bocciatura di Meret è chiara.