Tifosi Inter festeggiano: torna Lukaku, possono sognare anche Dybala

Romelu Lukaku torna all’Inter il gigante belga sbarca a Milano per firmare dopo appena un anno di assenza con la società nerazzurra. Un’operazione mostruosa quella completata da Beppe Marotta che lo scorso anno ha venduto Lukaku al Chelsea per 110 milioni di euro e lo ha ripreso in questa stagione, in prestito, per circa 10 milioni di euro a cui bisogna aggiungere 11-12 milioni di euro lordi di ingaggio grazie al decreto crescita.

In casa nerazzurra i tifosi sono in fermento perché sognano alla grande grazie alla potenza di fuoco che hanno lì davanti con Dzeko, Lautaro e Lukaku. Ma i sogni dei tifosi dell’Inter non si fermano, perché oltre al belga possono sperare di acquistare anche Dybala.

Marotta è stato chiaro per ora la trattativa è rimasta in standby perché le attenzioni si concentravano su Lukaku, ma manager nerazzurro non ha chiuso la possibilità. Ovviamente qualcuno dovrà essere ceduto, si parla con insistenza di Skriniar. Il giocatore piace al Chelsea che però non sembra voler investire 80 milioni di euro per il giocatore, ecco perché il club inglese ha virato con forza su Koulibaly promettendogli un mega ingaggio. Inoltre Marotta dopo aver chiuso Lukaku all’Inter, si è cautelato anche per la difesa. Se davvero dovesse andare via Skriniar è già pronto ad ingaggiare Bremer a 40 milioni di euro.