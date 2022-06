Repubblica – Meret il rinnovo è una certezza: si attende De Laurentiis, ecco quando torna

Il Napoli ha deciso di andare avanti con Alex Meret nel prossimo futuro con il rinnovo già pronto. Secondo Repubblica la trattativa è avviata oramai da tempo e quindi non ci sarà bisogno di altri approfondimenti. A spianare la strada alla permanenza del portiere ex Spal è stato l’addio di David Ospina che quindi ha tolto ogni dubbio su chi dovrà essere il portiere titolare del Napoli per la prossima stagione.

Rinnovo Meret: quando firma

Alex Meret ha sempre chiesto al Napoli solo di poter avere garanzie di giocare titolare con continuità, poi non ha mai fatto problemi sull’ingaggio. Un ragionamento che in società hanno sempre apprezzato, con De Laurentiis che da sempre ha deciso di puntare sul portiere italiano, mentre Spalletti voleva Ospina. Ecco quanto scrive Repubblica sul rinnovo di Meret col Napoli.

Arrivano altre conferme sul rinnovo di Alex Meret, che sta per prolungare fino al 30 giugno del 2027 il suo rapporto con il Napoli. L’accordo sulla parola tra le parti è già stato raggiunto e si aspetta adesso solamente il ritorno di Aurelio De Laurentiis da Los Angeles (domenica sera) per mettere le firme sul contratto, al termine di una laboriosa trattativa che va ormai avanti da mesi.

Tenere Meret in porta dopo il ragionamento di Spalletti sulla necessità dell’uscita del basso, con il portiere che deve essere bravo con i piedi sembra essere un azzardo. Bisogna capire come la prenderà il tecnico che potrebbe perdere un altro pezzo importante come Mertens e che addirittura potrebbe dire addio a Koulibaly che piace moltissimo al Chelsea. Insomma il tecnico si ritroverebbe con tre pedine fondamentali fuori dalla sua rosa, con un presidente che in conferenza stampa ha promesso che avrebbe fatto di tutto per riportare lo scudetto a Napoli.