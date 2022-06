Ordine: “Maldini e Elliot si detestano. Il cielo su Milanello non promette niente di buono”

Paolo Maldini e Fredric Massara non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Nonostante i tanti annunci susseguiti in questi giorni, con i grandi esperti di calciomercato che più volte hanno assicurato una firma imminente, il nuovo contratto non è stato mai realmente firmato. Mentre sull’altra sponda di Milano festeggiano il ritorno di Lukaku all’Inter, Franco Ordine su Il Giornale descrive la situazione del rinnovo di Massara e Maldini come “pittoresca. Con il rischio di sfociare nel ridicolo. Perché continuano a passare le ore e i giorni, i pronostici ottimisti («firme sicure») spostati all’inizio di quest’ultimo tratto di giugno, risultano infondati, e i silenzi assordanti e imbarazzatissimi dei protagonisti, moltiplicano l’incertezza intorno a casa Milan“.

Il giornalista aggiunge: “Domani 30 giugno scade il contratto di Maldini. Allo stato dell’arte Maldini e Massara hanno spedito a Elliott la bozza firmata con le loro “correzioni” che tarda ad arrivare controfirmata dall’ad Gazidis. In sintesi: Elliott tarda a ingoiare il rospo. Di sicuro resistono alcune verità, scomode e inconfessabili: