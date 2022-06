Koulibaly: Ramadani incontra il Chelsea, De Ligt costa troppo

Il Chelsea si informa per Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese è una alternativa a De Ligt e Skriniar che sono la prima scelta. Secondo quanto riferisce Sky Sport l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani è a Londra ed incontra il Chelsea per parlare di Koulibaly. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli è pronto a dare un sacrificio economico per rinnovare il suo contratto ma non riuscirebbe mai a pareggiare un’offerta del club Inglese. Anche perché Koulibaly per restare a Napoli dovrebbe accontentarsi comunque di un ingaggio ribassato.

Koulibaly al Chelsea: le ultime notizie di Sky

Negli ultimi giorni il Chelsea ha fatto più di un sondaggio per Skriniar e De Ligt ma il prezzo dei due difensori è troppo alto. La Juve chiede 100 milioni di euro per il suo difensore, mentre l’Inter ne chiede almeno 80. Insomma chi ha difensori al top sembra volerli tenere stretti. Anche il Napoli vorrebbe farlo ma deve fare i conti anche con il contratto di Koulibaly che nel 2023 si può liberare a parametro zero. De Laurentiis pe 35 milioni di euro cederebbe Koulibaly, ma addirittura c’è chi dice che il difensore senegalese non può valere più di 15 milioni alle condizioni di contratto attuali.