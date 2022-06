Mathias Olivera in viaggio verso Napoli: la foto dall’aeroporto

Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli è pronto a mettersi in viaggio per l’Italia. Il giocatore si è fotografato in aeroporto salutando la sorella e la madre scrivendo: “Le mie regine“. Molto attivo il nuovo esterno sinistro del Napoli che ha pubblicato anche una foto con i suoi amici di infanzia ed ha scritto: “Amici grazie mille di tutto! i vediamo quando torno“. Insomma Olivera si è messo in viaggio per l’Italia, anche perché deve rispondere alla chiamata del suo nuovo club.

Olivera in ritiro a Dimaro

Il terzino uruguaiano sarà presente al ritiro di Dimaro dove ci sarà anche il nuovo acquisto Kvaratkshelia. Ovviamente prima dovrà sistemarsi nella nuova abitazione, cominciare a prendere confidenza con il mondo italiano. Olivera sarà regolarmente convocato per il ritiro di Dimaro ed a quel punto partire la sua nuova stagione al Napoli, nella Serie A 2022/23. Il club azzurro voleva anticipare l’arrivo del giocatore già a gennaio, poi il presidente del Getafe si è impuntato ed ha chiesto la sua permanenza, anche perché sperava che si potesse aprire un’asta per il calciatore. Alla fine il Napoli ha ufficializzato Olivera durante questo calciomercato estivo che può riservare ancora tante sorprese, sia in uscita che in entrata.