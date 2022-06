De Ligt l’insolito alleato del Napoli

Si infiamma il calciomercato dei difensori con i club di Premier League che possono immettere nel sistema tantissimi soldi. Il Chelsea fa sul serio per Koulibaly con 10 milioni di euro di ingaggio. Ma anche Arteta dell’Arsenal ha espresso il sogno di poter ingaggiare il difensore senegalese. Il giocatore del Napoli viene considerato uno dei più forti al mondo ma ciò che lo penalizza è l’età (31 anni), soprattutto se relazionato all prezzo chiesto da Aurelio De Laurentiis: almeno 35 milioni di euro.

De Ligt via dalla Juve c’è il Chelsea

Ecco perché ad esempio il Chelsea tiene ancora monitorato De Ligt che ha solo 22 anni, ma al Juve chiede 100 milioni di euro per cedere il cartellino. Ma secondo la stampa inglese il difensore olandese vuole assolutamente andare via dalla Juve e può forzare la mano con il club bianconero. De Ligt è scontento in maglia bianconera e chiede di essere ceduto, ecco perché i manager del Cheslea si stanno muovendo per capire se ci sono margini per portare avanti la trattativa ad un costo minore. Va ricordato che nell’estate del 2020 De Ligt è stato pagato 75 milioni di euro dalla Juve che quindi vorrebbe fare una plusvalenza importante. Deve confrontarsi però con il malcontento del giocatore che vuole misurarsi con la Premier League e lasciare Torino.

Il fatto che De Ligt voglia andare al Chelsea può giocare a favore del Napoli in maniera indiretta. I blues vogliono investire su un profilo più giovane ed il malcontento del difensore olandese può far abbassare il prezzo del suo cartellino, creando quindi una condizione ulteriore per la permanenza di Koulibaly al Napoli.