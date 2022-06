Arteta pazzo di Koulibaly: “È fantastico”

Mikel Arteta tecnico dell’Arsenal stravede per Kalidou Koulibaly, l’ammissione è stata fatta a tifosi dei Gunners. Sul giocatore del Napoli c’è il Chelsea che con 10 milioni di euro a stagione può convincere Koulibaly a trasferirsi a Londra, ma i club di Premier League stanno fiutando l’affare e con il mercato che deve ancora decollare ci sono tante squadre interessate al giocatore. Il Napoli lo cede solo per 35-40 milioni di euro, ecco perché fino ad ora l’Arsenal non ha ancora affondato il colpo, ma questo non significa che non lo possa fare nelle prossime ore.

In Inghilterra i media scrivono che Miket Arteta ha definito “fantastico Koulibaly” parlando con i fan del club inglese. GiveMeSport fa sapere che l’allenatore ritiene il difensore del Napoli un top player e che chiunque se dovesse costruire una squadra inserirebbe immediatamente in rosa due difensori come Van Dijk e Koulibaly. Il giocatore del Napoli è ritenuto praticamente da tutti uno dei migliori difensori al mondo. Per ora De Laurentiis cerca di tenerselo stretto, ma la società azzurra non ha modo di pareggiare le offerte che arrivano dai top club. Quindi se qualcuno dovesse realmente mettere sul piatto 8 o 10 milioni di euro di ingaggio per il giocatore, sarebbe praticamente impossibile trattenerlo a Napoli.