Insigne presentazione al Toronto: “Qui non per i soldi. Prima esperienza lontano da Napoli”

Presentazione in grande stile per insigne al Toronto. L’ex capitano azzurro ricorda con emozione anche il Napoli.

Notizie Calcio Napoli. Lorenzo Insigne si presenta al Toronto, l’ex capitano del Napoli giocatore dice di essere emozionato per la sua prima esperienza lontano dal club partenopeo. Una presentazione in grande stile quella di Insigne che ha detto

INSIGNE SI PRESENTA

“Sono molto emozionato di essere qui. Sono arrivato da pochi giorni ma posso di essermi trovato già molto bene, sono stato accolto benissimo. Non sono mai stato così lontano da Napoli è stato molto duro andare via, io e la mia famiglia abbiamo fatto una scelta di vita importante e ringrazio il presidente per averci dato questa opportunità “.

Insigne durante la presentazione col Toronto ha aggiunto: “Molti pensano che sono arrivato qui per soldi, invece mi interessa molto il progetto voglio fare bene ed aiutare il club a vincere la sua prima Champions. Ho parlato con l’allenatore Bradley che mi aiuterà sicuramente tantissimo, anche perché sa parlare italiano, io sono a completa disposizione “.

L’ex capitano del Napoli ha poispiegato: “Le pressioni fanno parte del mio quotidiano avendo giocato dieci anni a Napoli ed avendo vinto un Europeo con l’Italia. Voglio dimostrare il mio valore sul campo, è quello che so fare meglio e voglio farlo con questo club. Qui c’è stato un giocatore come Giovinco che ha vinto molto e voglio fare altrettanto.

Il fatto che lui abbia giocato qui non mi ha condizionato, ho accettato volentieri perchè volevo una nuova sfida. Siamo due giocatori diversi. Lui ha dato tanto a questo club, e io farò altrettanto. Lui qui ha vinto e spero di poter dare il mio contributo per tornare a vincere il campionato.

La squadra mi ha fatto una buona impressione, ci sono giovani con buone potenzialità e giocatori con ottima esperienza come Osorio. Non vedo l’ora aiutare la squadra”. Insigne è stato accolto alla grande in MLS e dal Toronto, ora i tifosi non vedono l’ora di vederlo sul terreno di gioco.