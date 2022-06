Nuova Maglia Napoli: Lete ancora sponsor, deciso il colore

Acqua Lete sarà ancora sponsor del Napoli per la prossima stagione lo fa sapere ‘A Tutela della maglia’. La pagina twitter che segue con grande attenzione le vicende legate alle maglie da calcio, in particolare quella del Napoli, anticipa che il rapporto tra la SSCN e Lete andrà avanti ancora in futuro. In tanti però hanno chiesto se si riuscisse a trovare una mediazione per quanto riguarda il colore che accompagna il logo di Lete sulla maglia azzurra. Quel colore rosso non piace praticamente a nessuno e negli anni sono stati tanti gli appelli per cercare di portarlo in un’altra colorazione, magari bianca, come quella dei numeri e dei nomi dei calciatori.

Lete ancora sponsor sulla maglia del Napoli

La società azzurra non ha ancora promosso la nuova maglia della stagione 2022/23 e c’è tanta curiosità nel sapere come sarà il nuovo design. Lo scorso anno la società addirittura cominciò ad allenarsi con le maglie della Kappa nonostante non fosse più sponsor tecnico, poi solo poco prima dell’inizio del campionato ci fu la presentazione della maglia Armani, poi declinata in tante versioni diverse e speciali.

Sulla nuova maglia del Napoli, però, ci sarà lo sponsor Lete e secondo quanto riferisce ‘A Tutela della maglia’ la colorazione della scritta sarà nuovamente rossa. A quanto pare non può esserci alcun compromesso sulla colorazione da utilizzare, nonostante quella tonalità non piaccia proprio a nessuno.