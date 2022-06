Del Genio: “Tra Di Maria e Mertes scelgo il belga, senza dubbio”

Paolo Del Genio durante il programma 4-4-2 su Radio Kiss Kiss è sicuro: “Tra Di Maria e Mertens, scelgo il belga“. Il giornalista durante il programma che va in onda su Kiss Kiss Napoli, stava soppesando le questioni di calciomercato del club azzurro che non riesce a rinnovare il contratto di Mertens. Secondo Del Genio tecnicamente “Mertens è validissimo, un giocatore che può sicuramente fare la differenza e sono certo per il Napoli sarà difficile trovare un giocatore forte come lui“.

Durante il dialogo con uno degli ascoltatori Del Genio fa anche il confronto tra Mertens e Di Maria: “Per quanto mi riguarda a parità di richiesta economica io mi prendo sempre Mertens, figuriamo se prendessi Di Mari a 7 milioni di euro, quindi con un ingaggio nettamente superiore a quello richiesto dal giocatore belga“. Il Napoli per ora non ha ancora rinnovato Mertens, giocatore che vuole restare al Napoli e non ha ancora accettato un’altra destinazione. Alla fine di giugno il contratto del giocatore scadrà e quindi sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Solo qualche giorno fa, invece, Buffon aveva paragonato Di Maria addirittura a Diego Armando Maradona.