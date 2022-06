Buffon: “Di Maria alla Juve come Maradona in Serie A”

La Juve prova il colpo Angel Di Maria e secondo Buffon l’arrivo del calciatore argentino in maglia bianconera sarebbe come quando il Napoli portò in azzurro Diego Armando Maradona. Un’affermazione che sta diventando virale sui social, visto che il paragone sembra assolutamente assurdo. L’ex portiere della Juventus in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: “Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui agirebbero. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico e Angel, di tecnica, ne ha da vendere – ha spiegato Buffon – Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre in tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio“.

Buffon sempre su Di Maria ha aggiunto: “Non lo prendevano mai. Si sa sempre far trovare al posto giusto nel momento giusto. Più che toccare il pallone, lo accarezza. Ha sempre il pallone incollato al piede. Per un portiere che lo vede arrivare di fronte a sé, non rimane che fare una cosa: il segno della croce“. Non solo in campo però, Buffon ha avuto elogi per Di Maria anche per il suo comportamento fuori: “Un professionista esemplare e un ottimo ragazzo. Non molla un centimetro anche in allenamento. Al temperamento battagliero unisce qualità tecniche incredibili“.

Buffon racconta anche la sua esperienza con Di Maria ai tempi del PSG: “Quando eravamo insieme al PSG c’era Neymar, ma anche un giovane Mbappé, ma Di Maria non era inferiore a nessuno di loro. Quando vinse la Décima con il Real, giocava con Benzema, Ronaldo, Modric, Kroos, ma rimaneva sempre un passo indietro. Eppure sapeva fare tantissimi ruoli. Chi lo prende – mi auguro la Juve – fa un affare perché parliamo di un campione“.