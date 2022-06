RAI – Napoli su Nandez: ecco la formula scelta per l’acquisto e le cifre

Il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni del Tg Sport della Rai, effettua un aggiornamento sulle vicende di calciomercato riguardanti il Napoli, in primis la trattativa con Nandez che ieri sera ha rivelato in esclusiva a La Domenica Sportiva Estate: “Questa l’offerta economica che il Napoli farà al Cagliari nei prossimi giorni per Nandez: 500 mila euro prestito oneroso con diritto (non obbligo) fissato a 7.5 più 2.5 di bonus, quindi per un totale di 10 milioni di euro. Il calciatore ha già dato il suo assenso tramite l’agente”.

“Il Napoli potrà prendere Nandez solo quando riuscirà a vendere Demme. Il Valencia di Gennaro Gattuso è una possibilità, ma solo se Aurelio De Laurentiis farà un mega sconto al suo ex allenatore. Su Diego Demme anche club minori della Bundesliga”, ha concluso il giornalista Rai.