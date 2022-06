Radio Ufficiale: “Napoli già attivo per il post-Demme. Contatti con il Cagliari per il sostituto”

Il Napoli sta cercando il sostituto di Diego Demme. Il centrocampista italotedesco è in partenza, ragion per cui Cristiano Giuntoli sta sondando chi possa prendere il suo posto. Ieri sera Ciro Venerato, giornalista RAI nel corso de “La Domenica Sportiva Estate”, aveva svelato l’interesse del Napoli per Nahitan Nandez, con una proposta di prestito presentata al Cagliari. La redazione di Radio Goal, trasmissione in onda di Radio Kiss Kiss Napoli, ha trovato conferme della notizia di ieri sera, di fatti Valter De Maggio dichiara: “Napoli in contatto con il Cagliari per il prestito di Nandez: se Demme parte è lui il prescelto“.