Sabatini: “Koulibaly-Juve operazione difficile, Spalletti farà resistenza”

Il direttore sportivo ex Roma e Salernitana Walter Sabatini esprime il suo pensiero in merito alle avances di mercato della Juventus per Kalidou Koulibaly e parla anche di un eventuale tandem con De Ligt: “De Ligt ha compiuto passi da gigante rispetto alla stagione di esordio, ormai ha raggiunto un livello top. Con lui e Koulibaly sarebbe arduo attaccare la difesa juventina, sarebbe un muro invalicabile.

Ma credo sia un’operazione difficile perché conoscendo Spalletti farà una resistenza ardua immagino: perderlo sarebbe un colpo troppo pesante per il Napoli. Koulibaly non è solo il leader carismatico della difesa, è un capo della squadra. Per cui Luciano lo proteggerà”.