Napoli, De Laurentiis disse no a 100 milioni per Koulibaly: spunta un retroscena inedito

Napoli, De Laurentiis nel 2018 ha rifiutato un’offerta da 100 milioni per Koulibaly. Il retroscena.

De Laurentiis nel 2018 rifiutava un’offerta di oltre 100 milioni pervenuta dal Manchester United. Ma non è l’unica, perché un altro affondo concreto c’è stato anche nel 2019, quando il PSG provava a portarlo alla corte dell’allora tecnico Tuchel. Tutto vano, il patron azzurro ha sempre fatto muro. Una scelta, guardandosi indietro, che De Laurentiis non rifarebbe.

Sul no di De Laurentiis spunta però un retroscena di mercato. Koulibaly all’indomani del clamoroso rifiuto di De Laurentiis disse alla stampa: “Napoli non ti tollera, ti ama. Ne ho avuto testimonianza e ripetutamente, non solo nei momenti felici che ti regala il calcio ma anche nella quotidianità. De Laurentiis ha rivelato di aver rifiutato un’offerta da 100 milioni? E ha fatto male… Ora sarebbe più ricco… Ma ha deciso così perché mi vuole bene”.

A distanza di anni, si viene a sapere che all’epoca della clamorosa offerta, accettò senza battere ciglio il rifiuto alla cessione. Spunta anche un retroscena, Koulibaly, pur sapendo che avrebbe guadagnato quasi tre volte tanto quello che percepiva a Napoli, chiese al suo agente di non insistere.

Ramadani fu costretto a perdere una “grossa”provvigione”, ma dovette accontentare i desideri del suo assistito. Kalidou era felice al Napoli e fu premiato anche con un rinnovo del contratto.

Il difensore ama fortemente Napoli, la città, la gente: “Amo tutto qui, il sole, il mare, le persone, l’entusiasmo per il calcio. Quando viene la mia famiglia viene accolta a braccia aperte, è grandioso. Amo vivere qui e i miei bambini, quando siamo in Francia, chiedono di tornare a Napoli“.

Le voci di oggi sulla Juventus, sembrano messe in giro ad arte, il senegalese non ha intenzione di accasarsi con i bianconeri, come ha confidato ai fidati amici napoletani. La macchina della propaganda messa in modo ad arte dal nord questa volta rischia miseramente di fallire. La volontà degli uomini alcune volte superano il desiderio per la vile moneta.