Auriemma su Koulibaly alla Juve: “Ve lo avevo detto con un mese di anticipo”

Il calciomercato in uscita del Napoli tiene in ansia i tifosi. I big azzurri sono in vendita e negli ultimi giorni anche su Victor Osimhen sono tornati ad accendersi i riflettori della Premier League. Con la partenza di Lukaku il Chelsea farà più di un tentativo per il nigeriano. Ma tormentare il sonno dei tifosi, c’è anche il possibile addio di Koulibaly anche se Spalletti lo ha dichiarato incedibile. Sul difensore senegalese c’è la Juve, con Gazzetta dello Sport che tira la volata ai bianconeri con formule fantasiose che forse solo un club in Italia potrebbe accettare, ma di certo non il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

In mattinata si è saputo di un netto diniego di Koulibaly alla Juve. Sul tema è intervenuto anche Raffaele Auriemma che su twitter ha scritto: “Come dal sottoscritto anticipato appena un mese fa. Avete conservato lo screenshot…?” Il giornalista napoletano riporta un suo vecchio post di twitter in cui aveva scritto: “Il comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona, Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse”. Intanto il Napoli prova a rinnovare Koulibaly, con De Laurentiis che ha alzato la cifra dell’offerta.