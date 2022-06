Bargiggia: “Il Napoli vuole il rinnovo Koulibaly, offerta alle stesse cifre attuali”

Il rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly è uno dei grandi problemi del Napoli. Il giocatore viene ritenuto fondamentale da Spalletti. Il tecnico del Napoli ha già lanciato precise frecciatine sul ruolo del portiere, bocciando clamorosamente Meret. Ma anche su Koulibaly c’è il veto di Spalletti, nonostante Gazzetta dello Sport stia provando in tutti i modi a ‘vendere’ il giocatore alla Juventus, ideando formule fantasiose che De Laurentiis non ha mai nemmeno preso in considerazione in tutta la sua esperienza da presidente del Napoli. Intanto secondo Bargiggia il Napoli per Koulibaly è pronto addirittura al rinnovo di contratto.

Chi vuole Koulibaly deve portare 40 milioni di euro sul tavolo della trattativa, altrimenti non se ne farà nulla. Anche in quel caso la SSCN potrebbe rifiutare, sia per mantenere uno dei leader dello spogliatoio, sia per dare a Spalletti un giocatore fondamentale nella retroguardia. Paolo Bargiggia fa sapere che il rinnovo di Koulibaly è importante per il Napoli, con De Laurentiis che addirittura ha presentato un’offerta di 3 anni più opzione alle stesse cifre di quelle attuali: 5 milioni di euro più 1 di bonus.

Insomma un’offerta davvero importante, che va molto oltre il tetto di ingaggio imposto dal Napoli e fermo a 3,5 milioni di euro. Ma si è sempre detto che De Laurentiis per il rinnovo di Koulibaly poteva fare un’eccezione. Secondo Bargiggia al momento non c’è stato un “incontro tra le parti. in attesa di verificare eventuali offerte”.

Luca Cerchione di 1 Station Radio sulla notizia dell’offerta di rinnovo di Koulibaly dell Napoli data da Bargiggia aggiunge: “Il Napoli è disposto a riformulare offerta a Koulibaly: da 4+1 bonus per 5 anni a 5+1 bonus per 3+opzione per il 4º. La cifra totale non cambia: 25mln€ netti nel primo caso, 24 nel secondo. Il tutto sarà sottoposto al calciatore al rientro dalle vacanze. De Laurentiis è fiducioso“.

