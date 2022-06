Gazzetta ‘vende’ Koulibaly alla Juve, la strategia fa acqua da tutte le parti

Kalidou Koulibaly è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato del Napoli. Il difensore senegalese non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il club azzurro ma può restare in scadenza fino al 2023. Secondo Gazzetta su Koulibaly ora c’è forte la Juve. Fino a qualche giorno fa c’era il Barcellona su Koulibaly ma dopo l’assemblea dei soci, per salvare il club dal tracollo, la società ha deciso di puntare su un profilo più giovane anche se più costoso. Anche il PSG non sembra voler affondare il colpo per il difensore senegalese.

Juve-Koulibaly: il piano

Secondo Gazzetta dello Sport l’interesse del club di Agnelli per il difensore è concreto, anche perché bisogna trovare un sostituto di Giorgio Chiellini. Chiaro che uno come Koulibaly fa comodissimo alla Juve, ma è altrettanto chiaro che De Laurentiis chiede 40 milioni di euro cash. È qui che Gazzetta delinea il piano bianconero per Koulibaly e ipotizza addirittura uno scambio. Koulibaly a Torino e Federico Gatti a Napoli per mitigare il prezzo del giocatore. Il Napoli aveva seguito a gennaio il difensore ex Frosinone ed ora secondo il quotidiano sportivo può essere una contropartita tecnica per ingolosire il Napoli.

Ma la strategia delineata da Gazzetta è sopraffina e prevede di mettere da parte i 20 milioni di euro che l’Atalanta ha gentilmente versato per il riscatto di Demiral, giocatore dalle poche luci e molte ombre nella scorsa stagione. Quei soldi serviranno ai bianconeri per acquistare Koulibaly dal Napoli in una lunga marcia, da cui non si comprende quando possa terminare. Peccato che De Laurentiis non si farà mai convincere dalla possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’affare Koulibaly. Chi lo vuole deve versare 40 milioni di euro cash, nel caso della Juve, si susurra, il prezzo aumenterebbe. Inoltre il Napoli e Koulibaly stanno cercando un accordo per il rinnovo e le parti sembrano più vicine rispetto al passato.