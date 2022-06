CORSPORT – Spalletti i pensieri sul mercato: mi vendi Koulibaly? Mi dimetto. Su Fabian decide lui

Il calciomercato del Napoli è attraversato da tante, tantissime trattative. In questo momento ci si sta soffermando soprattutto sul mercato in uscita. Osimhen è entrato nel mirino di Manchester United e Arsenal, ma attenti al Chelsea. C’è poi la Juve che si è messa in fila per Kalidou Koulibaly. Senza dimenticare Ounas, Petagna, Demme e Politano, tenendo già archiviati gli addii di Mertens e Ospina. Oltre all’incognita Meret, bocciato in maniera netta da Spalletti che a Sky ha detto: “Un portiere deve saper giocare con i piedi“.

Ieri Spalletti ha dato voce ad una parte dei suoi pensieri, ma il Napoli gli ha impedito di parlare di calciomercato. Quei pensieri li ricostruisce Corriere dello Sport con un pezzo di Giancarlo Dotto che non riporta un virgolettato, ma i due sono molto amici dai tempi della Roma. Il titolo del pezzo è l’estate sospesa, con le tante incognite ancora da chiarito anche se il rapporto con Aurelio De Laurentiis viene definito complicato ma onesto.

Il giornalista scrive che Spalletti ha poche pretese, ma alcuni punti fermi, come quello di Koulibaly: “Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto”. Su Fabian Ruiz, che può andare fuori rosa se non rinnova il pensiero di Spalletti è che il problema non è suo. “De Laurentiis vuole metterlo fuori rosa? Dovrà fare i conti con il suo allenatore. Spalletti considera lo spagnolo uno dei 5 o 6 giocatori della rosa che sono da Champions“.

Su Osimhen nessun veto: “Me lo vendi per 80, 100 milioni? Benissimo, me ne compri un altro forte e prepotente (per dirne uno, lo estasierebbe ritrovarsi tra i piedi Edin Dzeko uno che l’Inter vorrebbe sbolognare“.

L’addio di Mertens non lo strazia, mentre su Politano viene scritto: “Politano vuole andare via? Okay ma non mi prendete Deulofeu. Che è un giocatore devastante ma in un calcio che non è quello di Spalletti. Il calcio che detesta, quello del fare testuggine dietro e scatenarsi negli spazi“.