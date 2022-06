Sportitalia: Arsenal e Manchester United, interesse concreto per Osimhen

Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli, il giocatore si è messo sul mercato e secondo Alfredo Pedullà piace a Manchester United e Arsenal. Il giocatore nigeriano ha fatto sapere di conoscere le voci che girano su Premier League e Liga spagnola e non ha dato certezze sul suo futuro. Insomma prima di partire per le vacanze Osimhen non ha voluto mettere freni alle molteplici vie del mercato e si è lasciato una porta aperta per l’addio al Napoli. Chiaramente per lasciare il club azzurro qualcuno dovrà comprarlo ed il prezzo è sempre quello deciso da don Aurelio De Laurentiis: 110 milioni di euro, che potrebbero scendere al massimo a 100 milioni di euro.

Secondo Alfredo Pedullà Osimhen piace ad Arsenal e Manchester United che hanno fatto “sondaggi importanti per il giocatore. Arrivano poi rumors dalla Liga. Il Napoli si è mosso per tempo per trovare il sostituto ed il nome è quello di Broja del Chelsea. Sicuramente l’uscita di Osimhen è un affare complicato, che di certo non si può chiudere in poco tempo“. Da registrare anche un forte interesse del Chelsea per Osimhen. Il club inglese cede Lukaku all’Inter e cerca un altro centravanti, più giovane e di grande forza fisica e lo ha individuato nel nigeriano.