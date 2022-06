Napoli, Osimhen: “Tutto può succedere, ci sono voci dalla Spagna e dalla Premier”

Victor Osimhen parla del suo futuro e della possibilità di lasciare Napoli. Tante le voci che lo vorrebbero in Spagna o in Premier.

Victor Osimhen ha visto il Ballers Awards e si conferma il miglior giocatore e attaccante della Nigeria. Per il secondo anno consecutivo l’attaccante del Napoli si porta a casa il premio. Osimhen del resto, sta continuando a dimostrare di che pasta è fatto in zona gol: oggi ha segnato con la sua Nazionale una quaterna contro Sao Tomè e Principe. Nel calcio africano, il premio vinto da Osimhen è molto ambito.

Nonostante gli infortuni che lo hanno condizionato la scorsa stagione, con il Napoli Osimhen è riuscito a segnare 14 gol in 27 presenze, tenendo a lungo gli azzurri in lotta per lo scudetto. Più di una rete ogni due partite la sua media, tra le più alte di tutta la Serie A. Ecco perché Aurelio De Laurentiis lo valuta almeno 100 milioni.

OSIMHEN PARLA DEL FUTURO

Osimhen dal ritiro della nazionale nigeriana ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dal quotidiano il Mattino:

«Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto»

Dopo Mertens e Koulibaly, il Napoli corre il serio rischio di perdere anche Victor Osimhen. Le dichiarazioni del nigeriano tengono in ansia i tifosi azzurri.