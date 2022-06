“Dries resta a Napoli”, Mertens risponde all’appello social dei tifosi

Il tifosi azzurri lanciano un appello social per Dries Mertens con tanto di hashtag, il belga risponde su Instagram.

Dries Mertens vorrebbe restare a Napoli, come lui stesso ha ammesso in coinferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. De Laurentiis alla richeista invita dagli agenti dell’attaccante ha risposto con un secco “No grazie”!. I tifosi azzurri non volgiono però separarsi da Merten. Sui social network sta impazzando l’hashtag #driesresta, lanciato da UroneChannel su Instagram. La famosa pagina che raccoglie miglia di tifosi azzurri, ha accompagnato l’Hashtag con un bellissimo messaggio dedicato all’attaccante belga:

“Quando sei arrivato a Napoli nessuno, dico nessuno mai avrebbe immaginato che potessi diventare il calciatore che avrebbe segnato più gol, di chiunque altro, con la maglia azzurra.

Sono passati praticamente nove anni da quel 24 giugno del 2013, e di strada insieme l’abbiamo fatta, tanta. Sembravi un ragazzino, anche se avevi 26 anni, con quella faccia “pulita”, che poi a Napoli è diventata la faccia di uno scugnizzo, la faccia del nostro Ciro”.