Koulibaly, messaggio d’amore: “Napoli città antirazzista” con Pino Daniele in sottofondo – FOTO

Kalidou Koulibaly rompe il silenzio. L’atleta senegalese dice la sua in merito all’articolo de Il Giornale che ha scatenato moltissime polemiche a Napoli. Con epiteti irripetibili, Napoli è stata accusata di aver accolto in malo modo Koulibaly che all’inizio era stato snobbato ed anzi quasi sbeffeggiato. Tanti personaggi di spessore, non solo dell’ambito calcistico, si sono soffermati sull’episodio che rovina l’immagine della città partenopea, da sempre un riferimento per la multietnicità.

Nei minuti scorsi, il capitano del Senegal ha pubblicato una story sul suo profilo instagram in cui ha scritto “Napoli Città Antirazzista“, con la fotografia del pubblico napoletano che mise la maschera con il suo volto, quando Koulibaly divenne vittima di razzismo durante il match del 26 dicembre 2018 contro l’Inter. A fare da sottofondo l’estratto della canzone “O scarrafone” di Pino Daniele che recita “Viva viva o Senegal”. Non c’era modo migliore per spegnere le menzogne su Napoli.