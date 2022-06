Osimhen rapace del gol, vittoria con la Nigeria – VIDEO

Victor Osimhen vince con al Nigeria e segna anche con nella vittoria contro la Sierra Leone valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il giocatore del Napoli non ha partecipato all’edizione del 2022 ma vuole assolutamente esserci in quella del 2023. Dopo aver saltato la tournée della Nigeria, Osimhen è tornato protagonista con la sua Nazionale.

Il gol di Osimhen in Nigeria-Sierra Leone è da attaccante vero. Il giocatore del Napoli ha sfruttato un colpo di testa di un compagno per fiondarsi sulla palla vagante e buttarla in rete. Un gol che fa accendere ancora di più i riflettori sull’attaccante che ha segnato 18 gol col Napoli, nonostante il grave infortunio subìto con l’Inter che gli ha fatto saltare molte partite. Osimhen è al centro di molte voci di calciomercato, con i club di Premier League che provano a sondare il terreno col Napoli. Aurelio de Laurentiis però chiede almeno 100 milioni di euro per vendere il giocatore, un prezzo che difficilmente qualcuno che deciderà di pagare anche se nel calciomercato le cose possono cambiare all’improvviso. Ma De Laurentiis vuole tenere Osimhen anche per una questione fiscale, quindi chiunque voglia convincerlo dovrà portare tantissimi soldi, altrimenti la trattativa per la cessione dell’attaccante non sarà nemmeno avviata.