Impallomeni: “Dalla Juve mi aspetto il colpo Koulibaly”

Stefano Impallomeni ex giocatore e giornalista parla a Tmw Radio di un possibile futuro di Koulibaly alla Juventus. Parlando del mercato di Serie A, Impallomeni fa il punto sull’imminente arrivo di Dybala all’Inter di Renato Sanches al Milan, due grandissimi colpi per la Milano del calcio che vuole prendersi il dominio del campionato italiano. Second l’ex giocatore ora serve un colpo della Juventus che deve ricucire la distanza con le big.

Sulla Juventus, Impallomeni dice: “Bisogna vedere, si è incagliata con Di Maria, i tifosi sono dispiaciuti per le lacrime di Dybala ma bisogna guardare avanti. Arrivabene ora deve fare la differenza, serve un colpo ora per ricaricare l’ambiente. L’affare Dybala non è piaciuto. Mi aspetto un Koulibaly o comunque uno forte in un altro reparto Se si assicura lui e prende Jorginho e Di Maria, parte per lottare per lo Scudetto“. Koulibaly è in scadenza di contratto con il Napoli, è molto difficile che il club accetti di vendere il difensore ad una diretta rivale. Anzi pare che De Laurentiis in caso di cessione alla Juve di Koulibaly sia disposto anche ad alzare la richiesta per la cessione del cartellino. Ache se l’affare Higuain di certo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi azzurri.