Kvaratskhelia gol da urlo alla Macedonia, Napoli sogna – VIDEO

Kvaratskhelia ancora in gol con la Georgia, questa volta nella sfida con la Macedonia del Nord valida per la Nations League finita 3-0 per i georgiani. Continua a segnare senza fermarsi Kvaratskhelia lo aveva fatto anche nell’ultimo match della Georgia, oggi si è ripetuto. Solo per sottolinearlo la Macedonia del Nord è la stessa che ha battuto l’Italia bloccando sul nascere il sogno di andare ai Mondiali.

Nations League: Kvaratskhelia in gol

Il gol di Kvaratskhelia in Macedonia del Nord-Georgia dà un ulteriore saggio delle qualità del giocatore. Al punto che il telecronista ha urlato: “Il Napoli ha preso un fenomeno“. Questa volta il futuro attaccante del Napoli ha segnato con un destro forte e preciso che ha insaccato il pallone alle spalle del portiere avversario. Ma il giocatore georgiano ha fatto vedere di poter segnare in molti modi, sia con tiri a giro, sia con azioni personali che corali. Di certo non sono mancate le battute su Kvaratskhelia, come quelle del tipo: “Segna solo nel campionato georgiano”. Ebbene il giovane attaccante sta dimostrando di segnare anche a livello internazionale, come aveva fatto già in passato ad esempio nel match tra Georgia e Spagna. Ora a Napoli c’è grande curiosità di vedere il giocatore all’opera con la maglia azzurra. Kvaratskhelia non è ancora ufficiale al Napoli, ma il suo acquisto è stato già annunciato da De Laurentiis.