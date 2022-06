Napoli, Kvaratskhelia sarà a Dimaro. Ecco perchè non è stato ancora ufficializzato

Khvicha Kvaratskhelia è il primo colpo di mercato del Napoli. L’esterno Gerogiano sarà a Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti.

Kvaratskhelia è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. I tifosi azzurri potranno osservare l’esterno Gerogiano già dal ritiro di Dimaro. In molti si chiedono però come mai De Laurentiis lo abbia annunciato solo ufficiosamente e il famoso Tweet non è ancora arrivato.

La questione è la seguente: Il calciomercato comincerà solamente il prossimo Luglio, da quella data in poi sarà possibile depositare i contratti in lega. Il calciatore, inoltre, ha alcune pendenze da risolvere con la Dinamo Batumi, club che ad oggi ne detiene ancora il cartellino.

Giuntoli e il Napoli però sono assolutamente tranquilli sul buon esito della trattativa. Il calciatore sarà a Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti per la preparazione estiva.

Kvaratskhelia firmerà un contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni.

Schira pazzo di Kvaratskhelia

Che giocatore è Kvaratskhelia? l’esperto di mercato Nicolò Schira, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha spiegato le caratteristiche dell’esterno Gerogiano: “Kvatatskhelia è un calciatore molto interessante e non ci sono dubbi sul fatto che giocherà nel Napoli la prossima stagione. Il mercato formalmente inizia il primo luglio, solo allora probabilmente sarà ufficializzato. Parliamo di un calciatore di grande talento. L’ho visto su YouTube e devo dire che con Spalletti può esaltarsi nel modulo che usa il tecnico”.

Schira ha poi aggiunto: “Kvaratskhelia può diventare una delle grandi sorprese del prossimo campionato di massima serie. Kvara è un calciatore molto forte e di grande talento. Sono convinto che farà benissimo al Napoli anche perché lo ha già dimostrato. Non ci sono proprio dubbi sul suo arrivo in maglia azzurra. E’ tutto fatto da diverso tempo. Giuntoli ha messo a segno un grande colpo, prendendo uno dei maggiori talenti in circolazione“. Ha concluso Schira .