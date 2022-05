Altra magia di Kvaratskhelia, palla in buca d’angolo: VIDEO

La Dinamo Batumi batte la Locomotiv Tiblisi per 7-2 nel campionato georgiano, ancora in gol Kvaratskhelia. Una vera e propria goleada quella della Dinamo Batumi che continua a vincere nella Erovnuli Liga, la Serie A georgiana. In mostra ancora una volta il nuovo acquisto del Napoli Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante è stato preso per sostituire Lorenzo Insigne dalla prossima stagione e c’è grande curiosità nel vederlo all’opera in Serie A. Kvaratskhelia viene considerato un predestinato, sta dando prova delle sue qualità mettendo a segno molti gol con la Dinamo Batumi, ma è chiaro che il campionato italiano sarà più ostico.

Bellissimo il gol di Kvaratskhelia nel match Dinamo Batumi-Locomotiv Tiblisi. L’attaccante ha recuperato palla dopo un controllo, poi senza pensarci troppo ha piazzato la palla nell’angolo più lontano del portiere, un tiro ad effetto, preciso e veloce che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.