Bargiggia: “Da De Laurentiis mi aspetto investimenti. Fabian due soluzione. Insigne di cattivo gusto…”

Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli durante il programma ‘Senza Filtri’ in onda su Foto Ema Live. Il giornalista ha parlato anche della corsa scudetto, con il Milan vicinissimo alla conquista del titolo: “Pioli è stato bravissimo ha fatto vedere che in un calcio vecchio, può vincere il Milan dei giovani. Certo c’è Ibrahimovic, ma resta sullo sfondo. È arrivato il momento di rivoluzionare il calcio. L’Inter, invece, ha fallito il matchball. Pogba alla Juve? Allegri lo considera non costante e non stravede per il francese. Preferisce Paredes, ma bisogna prendere in considerazione anche Di Maria e Raspadori per la Juventus“.

Bargiggia: calciomercato Napoli, le novità su Fabian Ruiz

Il giornalista ha poi parlato del mercato in uscita del Napoli, con Fabian Ruiz che è uno dei pezzi pregiati della rosa di Spalletti. Secondo Bargiggia ci sono due opzioni: “Il Napoli lo vende se arriva l’offerta giusta, ma c’è la possibilità che resti col rinnovo di contratto. Mentre una terza soluzione non la vedo. Da De Laurentiis mi aspetto un passo avanti, ovvero investimenti senza puntare a particolari plusvalenze“. Sull’addio di Insigne al Napoli, Bargiggia ha concluso: “Addio commovente, ma non mi è piaciuta la ‘festa’ a gennaio quando ha firmato col Toronto: l’ho trovato di cattivo gusto, andava evitato. Chissà chi ha avuto l’idea: il ragazzo oppure il suo entourage?… Ad ogni modo, quella di ieri è stata una bella e commovente pagina di calcio“.