De Giovanni toccante lettera ad Insigne

Lorenzo Insigne ha giocato la sua ultima parola allo stadio Diego Armando Maradona, arriva la lettera Maurizio De Giovanni. Lo scrittore sui social ha dedicato un lungo messaggio a Insigne: “Il tatuaggio. Non pensare di potertela togliere, Lore’. Non pensare proprio di potertela togliere, Lore’.Non pensare di sfilartela, come alla fine di una partita qualsiasi o di un allenamento. Certo, è piena di sudore, perché tu sei abituato a onorarla così, fino all’ultima goccia di energia e di emozione. Certo, si sarà allungata e strappata, perché gli avversari ci provano in ogni modo a trattenerti e a strattonarti, ma tanto tu un modo di divincolarti e di puntare alla porta lo trovi sempre. Ma non puoi togliertela, stavolta proprio no“.

Poi De Giovanni ha aggiunto: “I sogni di un bambino sono importanti, Lore’. I sogni che si realizzano sono un miracolo, e i miracoli non passano. Perciò no, non te la puoi sfilare questa maglia. Questa maglia è un tatuaggio, profondamente impressa nella pelle del tuo cuore. Chi è capitano di questa maglia, è capitano per sempre”.

“Perciò parti pure, Lore’, e porta il nome di questa città alto come una bandiera. Fai felici i tuoi tifosi, mostra intera la classe immensa che hai, fatti onore e onora sempre la maglia che hai tatuata sul cuore. Porta con te un pezzo del nostro amore. E mi raccomando, riportacelo indietro luccicante e appassionato com’è. Noi ti aspettiamo“.