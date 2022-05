Napoli, De Luca saluta Insigne: “Ogni bene per il nuovo ‘tiro a giro’ della tua vita”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania ha scritto un messaggio per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sui propri canali social ha voluto rendere omaggio a un figlio di Napoli che ha deciso di cambiare vita, ossia Lorenzo Insigne. Il capitano è stato oggi in campo per l’ultima volta al Maradona con la maglia azzurra addosso contro il Genoa. Una decina di righe da parte del politico, in cui emergono anche i ringraziamenti al giocatore per i suoi anni da protagonista nel Napoli.

DE LUCA SALUTA INSIGNE

De Luca, su Facebook, ha salutato affettuosamente Lorenzo Insigne. L’attaccante ha scelto il Canada e Toronto per proseguire la sua carriera sportiva:

“Un abbraccio a Lorenzo Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona”. Si passa poi ai ringraziamenti veri e propri: “Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei sempre e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli e per il Napoli”.

De Luca ha poi aggiunto: “Gli auguriamo ogni bene per il nuovo ‘tiro a giro’ della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo”.