Il Napoli batte il Genoa, i tifosi della Salernitana ringraziano. Risposta da applausi dei partenopei

I tifosi della Salernitana ringraziano il Napoli per aver battuto il Genoa, Bellissima la risposta dei tifosi partenopei.

Il Napoli batte il Genoa e onora al meglio l’ultima partita al Maradona del capitano Lorenzo Insigne. Azzurri vittoriosi grazie alla rete di Osimhen nel primo tempo e quelle dello stesso Insigne su rigore e di Lobotka. Ora il Genoa deve sperare che il Cagliari pareggi le prossime due partite e che la Salernitana perda in casa con l’Udinese, per salvarsi vincendo col Bologna grazie alla classifica avulsa.

I tifosi della Salernitana, che in settimana avevano invitato il Napoli a non sottovalutare la gara, sui social hanno ringraziato la squadra partenopea per l’impegno e per il “mezzo” regalo. Sotto al Vesuvio nessuno aveva dubbi sulle qualità umane e professionali di Insigne e compagni.

“Il Napoli ha fatto il suo dovere, ora tocca a noi”.

“Grazie Napoli”; “I napoletani si sono impegnati, complimenti”.

“Grazie Napoli, ora tocca solo a noi”.

“Pensavo peggio in realtà, menomale”.

“La salernitana è a 31 ed è avanti negli scontri diretti col Genoa quindi a pari merito è avanti la salernitana”.

“Ora basta 1 punto della Salernitana con l’Udinese. Speriamo sia la volta buona”.

I tifosi del Napoli non hanno colto la provocazione e sul web hanno risposto: “Il Napoli si è limitato a fare il proprio dovere a prescindere dall’avversario”.

Al Maradona vince ancora il calcio vero e soprattutto l’amore dei tifosi azzurri verso la maglia del Napoli.