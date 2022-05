Salernitana-Empoli finisce 1-1. I tifosi Granata: “Ti prego Napoli batti il Genoa”

Bonazzoli risponde a Cutrone, finisce 1-1 Empoli- Salernitana . Il Venezia retrocede in Serie B. I Tifosi granata sperano nel Napoli.



Allo Stadio Carlo Castellani finisce 1-1 tra Empoli e Salernitana. Vantaggio dei padroni di casa con Cutrone nel primo tempo. Nella ripresa tante occasioni, sia da una parte che dall’altra, ma i due portieri hanno tenuto vivo il risultato. Al 76° arriva il pari degli ospiti con Bonazzoli e, otto minuti dopo, viene concesso un calcio di rigore per i granata, che Perotti si fa parare da Vicario. Resta aperta la lotta salvezza. Sampdoria e Spezia a quota 33 punti, Salernitana 31, Cagliari 29 (terzultima in classifica) e Genoa 28. Con il pareggio tra Empoli e Salernitana è arrivato il primo verdetto di questa Serie A: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B.

I tifosi della Salernitana sui social hanno chiesto al Napoli di battere il Genoa, per consolidare la permanenza del club di Iervolino in serie A.

“Ti prego Napoli batti il Genoa”.

“Se il Napoli fa il Napoli il Genoa è spacciato”.

“Speriamo che il Napoli non regali la partita al Genoa”.

” Il Genoa sarà al Maradona nella partita d’addio d’Insigne, vincerà il Napoli e festeggeremo pure noi a Salerno”.

” Il Napoli può regalarci un sogno”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul Web.