Napoli-Genoa: Il Giro d’Italia cambia i programmi

Napoli e Genoa si sfidano allo stadio Maradona per la 37ª giornata di Serie A. Il Giro d’Italia cambia i programmi del club azzurro.

Napoli e Genoa, si sfidano per la 37ª giornata di Serie A. Penultimo impegno stagionale per entrambe le squadre, il cui finale di campionato è diametralmente opposto. Il match, sarà anche la gara di congedo di Lorenzo Insigne – da luglio promesso sposo del Toronto – davanti al pubblico di casa. L’8ª tappa del giro d’Italia cambia i piani del club azzurro. Napoli, presente nella storia del Giro sin dalla prima edizione del 1909, ritrova la corsa rosa dopo 9 anni: nel 2013, sul lungomare Caracciolo, vittoria del britannico Cavendish in volata su Viviani.

Giro d’Italia: salta la seduta del Napoli

Domani il Napoli non si allenerà a causa dell’impossibilità di circolare per l’ottava tappa del Giro d’Italia, che partirà dal capoluogo campano e attraverserà la provincia, per tornare poi in città. La squadra si ritroverà quindi direttamente in ritiro nella serata di oggi e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica. Per il Giro d’Italia, la frazione di domani misurerà 153 chilometri, e i più impegnativi saranno quelli dei Campi Flegrei. Ci sarà uno stop di sette ore al porto di Pozzuoli, molte strade chiuse, così come lo svincolo della tangenziale. Partenza alle 13.30 da piazza del Plebiscito, ci saranno quattro giri sul percorso tutto napoletano, tra la città e l’hinterland. Festa finale sul lungomare Caracciolo.