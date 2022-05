Insigne saluta gli Ultras: “Piango quando vedo il Maradona. Napoli nel cuore”, arriva anche un regalo

Lorenzo Insigne ha salutato oggi gli Ultras Napoli Curva B 1972 prima di giocare la sua ultima partita al Maradona. Il capitano del Napoli a fine stagione si trasferirà al Toronto, una scelta di vita che Insigne ha fatto e che va rispettata, anche perché a quanto pare dalla società una vera offerta di rinnovo non è mai arrivata. Ma oramai è fatta ed Insigne andrà a giocare in MLS nel pieno della sua carriera. Alla soglia dei 31 anni resta ancora un signor giocatore, che farà nettamente la differenza nel campionato USA.

Insigne: le parole di saluto agli Ultras

Il capitano del Napoli nell’incontro alla Loggetta a Fuorigrotta ah detto: “Napoli resterà sempre casa mia e voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Ogni volta che potrò tornerò, perché questa resterà la mia casa“. Poi Insigne agli Ultras ha detto: “Non vi nascondo che da diversi giorni non faccio altro che piangere, passo fuori lo stadio e non trattengo la forte emozione. Porterò il Napoli sempre nel cuore e voglio festeggiare nel modo migliore domenica in occasione della gara contro il Genoa“.

Gli esponenti dei gruppi organizzati hanno regalato anche una targa ricordo ad Insigne. Una scelta motivata con queste parole: “Questa targa è un regalo, in segno di rispetto. Un gesto d’amore per quello che hai dato ai nostri colori. Hai sempre onorato la maglia. Ci dispiace tantissimo che tu vada via, ma rispettiamo la tua decisione. li Ultras Napoli Curva B 1972 domenica saranno al Diego Armando Maradona per te“. Insigne al concerto di Rocco Hunt aveva già salutato alcuni dei tifosi del Napoli, poi lo farà anche domenica dopo Napoli-Genoa.