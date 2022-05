Napoli-Genoa 3-0, l’abbraccio ad insigne, o surdato nnammurato e le lacrime del bambino -VIDEO

Napoli-Genoa finisce 3-0, non sono mancate le emozioni, insigne in lacrime per l’ultima con il Napoli e l’abbraccio con il Maradona.

Napoli-Genoa finisce 3-0, ma questa volta le emozioni al Maradona arrivano fuori dal campo. tutto lo stadio ha salutato il capitano Lorenzo. Le lacrime di Insigne durante il giro di campo sulle note de o surdato nnammurato resteranno nella memoria dei napoletani.

Il Lorenzo Insigne day finisce con un trionfo. Il Napoli batte 3-0 il Genoa e si mette matematicamente in ghiaccio il terzo posto, proteggendolo dagli ultimi attacchi della Juventus. E il capitano va a segno, con un rigore calciato sul palo, fatto ripetere (dopo che Di Lorenzo aveva segnato sulla ribattuta) e infine trasformato al secondo tentativo. Di Osimhen la rete del vantaggio, di testa, nel primo tempo. E di Lobotka quella della sicurezza, con una bellissima azione palla al piede. È il giorno della festa e del saluto a Insigne, che bagna con un sigillo la sua ultima partita davanti al pubblico partenopeo, prima di iniziare una nuova avventura a Toronto. Ma è anche il giorno in cui il Genoa vede sfumare quasi tutte le possibilità di rimanere in A: l’unica chance di posticipare tutto all’ultimo turno arriverebbe con un pari tra Cagliari e Inter, che manterrebbe viva l’ipotesi della formazione di una classifica avulsa tra i sardi, la Salernitana e il Genoa, tutti ipoteticamente a pari punti, nella quale ad avere la meglio sarebbe proprio il Grifone. Complicato.

IL PIANTO DI LORENZO INSIGNE

Lorenzo Insigne festeggia in lacrime, nell’ultima nel suo stadio. Gioia mischiata alla tristezza per un addio annunciato e che diventerà realtà tra poche settimane. Lorenzo Insigne saluta come sognava, con un goal e i tre punti davanti al suo popolo. Può stare simpatico o no, ma Insigne rappresenta il sogno di ogni bambino: giocare, segnare, gioie e soffrire correndo su un campo da gioco, infossando la maglia della propria città. Si, perché al di là di tutto è questo quello che veramente rappresenta Lorenzo Insigne, non solo per Napoli ma per lo sport in generale, che essenzialmente dà a tutti la possibilità di sognare.

RIGORE SBAGLIATO, RIGORE SEGNATO

Prima l’urlo strozzato in gola, poi la gioia e le lacrime tra gli applausi dello stadio ‘Maradona’. Ultima col brivido per Lorenzo Insigne davanti ai tifosi del Napoli.

Nel corso della sfida contro il Genoa, il numero 24 – che al termine della stagione lascerà il club partenopeo per trasferirsi al Toronto – si è presentato sul dischetto al 65′: il suo tentativo, però, si è stampato sul palo, con Di Lorenzo ad andare in goal con il tap-in da pochi passi.

Delusione per il capitano del Napoli, che voleva salutare i propri tifosi con una rete. Ma per Insigne l’amarezza dura pochi secondi. Su indicazione del VAR, l’arbitro Fabbri comanda la ripetizione del calcio di rigore.

Stadio Diego Armando Maradona vestito a festa per l'addio di Insigne grande successo degli azzurri che vincono grazie alle reti di Osimhen, Insigne su rigore, e Lobotka.