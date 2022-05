VIDEO- Il messaggio di Insigne a Napoli, il Maradona saluta il suo capitano

Lorenzo Insigne saluta Napoli, il capitano ha voluto leggere un messaggio per la sua Napoli e per la sua gente.

Prima della gara con il Genoa, Napoli e il Napoli hanno voluto salutare Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, in lacrime durante la cerimonia nel giorno dell’ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America. Sul maxischermo dello stadio Maradona è stato proiettato un video celebrativo mentre Insigne, con il volto segnato dalle lacrime è stato premiato da società e compagni: De Laurentiis, Spalletti, Koulibaly e Mertens hanno consegnato a Insigne una maglia celebrativa, un quadro interattivo e un trofeo.

Il capitano del Napoli ha preso la parola e ha letto un messaggio dedicato a tutti i tifosi del Napoli e alla sua lunga storia in magli azzurra. Ecco il video: