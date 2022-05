Spalletti e Fabian salutano Insigne, parole da brividi per il capitano del Napoli

Momenti emozionanti prima di Napoli-Genoa, il club e i tifosi hanno preparato una bellissima festa al capitano Lorenzo Insigne, un quadro interattivo, una maglia celebrativa e un trofeo enorme.

Il capitano ha letto una bellissima lettera a tutti i tifosi, scatenando un fragoroso applauso da parte di tutto il Maradona, meravigliosi anche gli striscioni delle due curve per il capitano.

Prima della festa Fabian Ruiz e Luciano Spalletti hanno lasciato un messaggio a Lorenzo Insigne ai microfoni di DAZN. Il tecnico visibilmente commosso ha spiegato:

“Quelli come Insigne danno la soluzione che non è scritta su nessuna lavagna. Sono quelli che ti creano l’uscita dal nulla con la creatività. Gli auguro un futuro radioso, con la costatazione di aver fatto una carriera grandiosa. Gli ho chiesto se aveva dormito e mi ha detto ‘ un poco si”.

Bellissimo anche il saluto del centrocampista spagnolo:

“Sappiamo come lui che ha dato tutto per questa maglia. E’ stato un compagno, un amico e un capitano. Gli auguro il meglio per il futuro, se lo merita per tutto quello che ha fatto qua”.